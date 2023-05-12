施並錫教授捐贈「大地關懷」921地震系列畫作。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

台灣1999年發生百年921地震至今已24年，國寶級畫家施並錫教授捐贈國立自然科學博物館20幅「大地關懷」系列畫作。科博館今天表示，系列畫作開啟藝術與科學的交會，未來將於921地震教育園區規劃藝術防災教育相關特展，讓防災教育向下扎根。

科博館11日舉辦施並錫教授「大地關懷」921地震系列畫作捐贈儀式，邀請教育部政務次長林明裕、國美館館長廖仁義、前台中縣長廖永來及畫家李明憲等與會見證。

施並錫表示，廖永來縣長任內發生921地震，他和太太看到災情感觸良多，曾向廖縣長說，他想做「存好心」的事，決定以繪畫當作為紀錄，因為，以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失。

「不能只是居安思危，要居危思安」施並錫強調，大家喜歡畫花團錦簇覺得這很吉祥，他畫大地破裂並不是審美，而是教育，表示對這塊土地的關懷；藝術也有社會性和功能性。

科博館館長焦傳金表示，許多年輕學子未曾親身經歷，很難體會這場天災的悲痛與震撼，921地震教育園區保存斷層的地景與建築毀壞的實景；施並錫教授則是透過畫筆記錄天搖地動、八面翻滾的驚悚圖像，兩者都是紀實，未來將規劃藝術防災教育相關特展，傳達「人與大自然」和諧共存的理念，讓防災教育向下扎根。

施並錫於1947年生於彰化縣鹿港鎮，畢業於紐約市立大學藝研所，在台灣師範大學美術學系任教至退休，歷年來創作作品屢次獲得大獎，創作中常展現其土地情感與社會道德關懷。