台中茂盛醫院院長李茂盛（左）助曾女士（右）及其女兒成功受孕並生產，延續曾家1家3代的幸福，12日邀請曾女士一家回院同慶母親節並送上康乃馨花束。（台中茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

曾女士30多年前曾因婚後多年不孕求助台中茂盛醫院院長李茂盛，先後生下2位子女，30多年後，曾女士的大女兒林小姐於去年求助李茂盛，成功在今年元旦產下虎寶寶；李茂盛12日特別邀請曾女士1家3代回院，送上康乃馨花束並一起切蛋糕慶祝母親節，場面溫馨。

曾女士表示，她在婚後7年無法順利受孕，30歲求助李茂盛後發現是先天性子宮中隔，經手術治療後順利懷上大女兒，未料後10年內仍無法自然受孕，因此年約40歲時再求助李茂盛，接受「人工授精」順利懷孕生下二女兒，感謝李茂盛讓她2次圓夢成為母親。

林小姐表示，她也是結婚6年來始終無法受孕，期間試過很多方法，連助孕的健康食品也連吃3年都沒效，4年前懷孕後又因工作搬重物流產，經媽媽建議也趁著國健署宣布實施「擴大試管補助方案」時求助李茂盛，「我和院長說直接做試管吧！」。

經診斷，林小姐除有輕微的多囊性卵巢症候群外，子宮內有很多顆小瘜肉與肌瘤，經切除後進入試管療程，利用第4代試管的「電腦AI人工智慧系統」、「胚胎影像即時監控系統」技術植入1顆特優等囊胚，即驗孕成功；今年元旦產下期盼多年健康女虎娃，更讓好不容易當阿嬤的曾女士高興喊說「是得之不易的『鑽石孫』」，直誇李茂盛是「送子爺爺」。

李茂盛感性表示，從醫時原為婦產科醫師，幫助曾女士生下2個女兒，因著對人工生殖領域深感興趣，一頭栽下、持續鑽研，30多年來不斷精進婦科技術，從人工授精到第1代試管，又到現今最先進的第4代試管，曾家的故事彷彿是他從醫的縮影，也縱觀台灣在人工生殖醫療史的演進，「今天見到曾女士一家兒孫，是我身為醫師最榮耀的一刻」。