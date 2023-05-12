文化總會舉辦的2023年「來去總統府住一晚」宣傳影片，邀請到桃園雲豹隊的「魔獸」霍華德合體副總統賴清德，不料「霍華德台獨」成為微博熱搜，稱台灣為國家，惹怒陸網友，霍華德趕緊致歉。總統府發言人林聿禪今表示，在民主台灣，尊重多元的意見與聲音，並且尊重言論自由的權利。

林聿禪強調，很榮幸也很感謝魔獸來一同宣傳「來去總統府住一晚」的文化活動，希望邀請全世界的旅客來台灣，體驗台灣自由、多元、熱情的文化。

「來去總統府住一晚」的宣傳對象是外國人，因此最新宣傳影片找來魔獸擔任宣傳大使，「帶球上總統府」介紹活動內容，賴清德則化身為導演，向魔獸強調，「是真的可以來總統府住一晚」，兩人一搭一唱，炒熱氣氛。

拍攝空檔，兩人閒話家常，魔獸還透露18歲時就與家人來過台灣，當時度過了非常快樂的時光，這也是他決定再回到台灣的原因。也聊起夜市小吃，魔獸問及是否敢吃雞心，賴清德說「雞心、豬心都敢吃」，魔獸說，自己最愛雞屁股，但臭豆腐則敬謝不敏。

因為影片開頭處，霍華德說，「自從我來到台灣之後，我對這個國家就有了一個全新的認識」；此外，影片中賴清德飾演拍攝宣傳片的導演，向霍華德解釋「來去總統府住一晚」有哪些內容，霍華德驚訝不已，覺得可以入住總統府「甚至都不確定這在我的國家是否合法？」賴清德還回應他：「這就是為何台灣是個自由的國家」。

上面兩個橋段，出現「台灣是國家」，成為引爆大陸網友怒火的關鍵。