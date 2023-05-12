國內2021年5月中旬因嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情警戒至第三級，為降低社區群聚感染之風險，許多企業實施遠距工作，作為重要防疫措施之一。勞安所為瞭解居家遠距工作對職場主管及員工身心健康的影響，進行「居家遠距工作對健康影響之初步探討」研究。

研究收集國內11家事業單位計502份問卷，進行居家遠距工作身心健康影響調查。研究結果顯示，在日常生活型態方面，遠距工作期間蔬菜攝取量為63％（辦公室工作為47％），增加16個百分點。水果攝取量為60％（辦公室工作為40％），增加20個百分點。遠距工作有74.5％的人，每日平均睡眠時間達6小時以上（辦公室工作為62.75％），增加11.75個百分點。每日使用電腦工作時數，辦公室和居家遠距工作期間，較無明顯差距，僅教育業有顯著增加。遠距工作有48.7％的人，每週線上視訊達4小時以上（辦公室工作為24.7％），增加24個百分點。在居家遠距環境，56.6％使用筆記型電腦，有四分之一以上者認為有噪音干擾問題。21.7％表示經常或總是感到眼睛疲勞。

無論實體辦公或遠距工作期間，前傾坐姿者肌肉骨骼不適分數最高。在居家遠距心理健康方面，女性輕度心理困擾略高於男性。女性在遠距工作期間心理負荷，以40-49歲和50-59歲、有家庭照顧需求者、與家人同住者及已婚者，工作家庭衝突得分較高。且本研究結果顯示，對居家遠距工作的感受，「認為遠距工作感受很棒」者僅15.3％，四成以上受訪者認為還是偏好實體辦公，遠距只是必要時的輔助工作方式。

勞安所表示，隨著全球化與資通訊科技日益發達，後疫情時代實施遠距工作，可能成為未來的工作型態之一。勞安所針對遠距工作者，編撰「居家遠距工作者身心健康防護手冊」，提供居家遠距工作之安全衛生與自我健康檢核工具。