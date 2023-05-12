LaLaport台中店以「時尚茶室」風格嶄新亮相，餐點上除了延續馬來西亞代表美食「椰漿飯」、美國赫芬頓郵報評選為一生必嘗世界十大美食之一的「咖哩叻沙」等美食外，特別推出多款大馬當地象徵族群融合的特色料理，以及台灣金爸爸才有的獨家新品。

為歡慶金爸爸LaLaport台中店5月16日正式開幕，推出當日同桌消費滿1,200元即招待「海南雞1/4」一份，50份送完為止；加入欣葉 Line好友後綁定註冊成會員，亦可於5月17日至5月31日開幕周期間來店消費，只要滿800元就可領取限量電子刮刮卡乙張，最大獎有機會能獲得「金爸爸LaLaport台中店」千元餐費抵用券。

欣葉國際餐飲表示，金爸爸在台灣經過八年深耕經營，先後於台北、台中開出6家分店。尤其看好台中美食蓬勃發展、都會型商圈消費潛力無限，且地緣位置吸納南來北往的商務或旅客，金爸爸早與台中民眾建立濃厚的美食連結，五年前初到台中，就是與三井不動產集團在「MITSUI OUTLET PARK台中港」成立第一家分店。

此次LaLaport台中店是匯集物販、餐飲、娛樂等多種樂趣的大型商場，很適合以家庭與年輕族群為主力客群的金爸爸，在將滿8周年的此刻再度攜手，別具意義。

金爸爸LaLaport台中店不僅有經典的菜式，更搶先推出多道象徵大馬多元族群的融合料理及台灣金爸爸才有的獨家限定菜色，例如「大馬拼盤」、「軟殼蟹羅惹生果沙拉」、「馬來仁當排骨」、「娘惹咖哩魚」、「檳城華人蘿蔔糕」、「斑蘭脆皮椰絲捲」等等。

其中，以參峇醬、班蘭為主味的「大馬拼盤」中有被譽為國菜的「班蘭仁當雞」及大馬國民最愛的「參峇醬鳥蛋」；而以時令水果、鮮蔬、豆薯、酥脆軟殼蟹製作的「軟殼蟹羅惹生果沙拉」，則是淋上峇拉煎、辣椒、魚露、青檸、花生多種香料調製成的「羅惹花生辣醬」，爽脆口感帶上酸辣及海味，是初夏的開胃首選！

而以台灣豬小排入菜的「馬來仁當排骨」，則是台灣金爸爸才吃得到的獨家菜色，以5種以上的辣椒、10種以上的咖哩香料調製的「仁當醬」，香辣中帶有椰糖、椰漿溫潤的甘甜味，是金爸爸秘傳食譜與台灣元素完美結合。

KOPITIAM（茶餐室或稱茶店），是馬來語中結合傳統早餐、咖啡店及餐點的餐飲型態，更是馬來西亞不可少的生活場景，提供種類豐富的特色美食，金爸爸品牌概念取材於此，並將當地各族群的料理方式及文化風格，系統性的重新演繹。

金爸爸LaLaport台中店即融合了當地茶店鐵窗花、娘惹磚等傳統元素，並以當代時尚概念，開放式格局及落地窗設計，營造動線流暢及採光豐富的摩登感，並佐以藤編、木質裝潢及擺飾，為時尚風格注入透明樸質的感受，帶出置身在南洋般舒適自在的用餐氛圍。