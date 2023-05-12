此外，新洲全球（3171）第一季營收20％，惟因原物料價格下滑、採購成本優化及嚴控營運費用等策略發酵，毛利率從去年同期22％上升至28％，營業利益年成長92％，淨利0.27億元，EPS 0.43元。

炎洲、新洲認為，膠帶及包材業務恐因通膨及升息影響可能導致全球經濟體陷入衰退，經濟活動熱度下降，連帶降低需求能量，保守看待業績表現。

不過，炎洲營建業務「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」三案總銷金額約58億元，預計第三季至113年第一季陸續完工交屋，有望讓集團整體營收回溫。

此外，炎洲也已通過科技部科學園區審議，規劃進駐中科虎尾園區投資設廠，特化新廠符合循環經濟趨勢，提供半導體產業更優質的產品及服務，搭配跨入綠色能源產業，擴大營運規模、產業多樣性，強化集團競爭力。

永裕指出，受景氣下行消費不振、主要客戶下單動能弱，轉投資上海永裕轉盈為虧，認列投資損失約新台幣1,500萬元。

強化營運利基，永裕除推展相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中，也擴大大陸現行滴眼劑容器產線，增設動物疫苗品容器產線，以及新增含藥級日化容器系列及劑型開發，佈局保養消費、環保新商機。