捐贈活動十分踴躍，於五月十一日母親節前夕，將民眾所認捐的愛心手工餅乾，透過郵局i郵箱寄送至高雄市政府社會局無障礙之家配送予受關懷的家庭，讓媽媽們在溫馨五月也能夠享用來自高雄知名品牌方師傅點心坊的愛心手工餅乾禮盒，吃在嘴裡溫暖在心裡，讓愛無限蔓延、社會更溫馨！

高雄大遠百「公益愛無限‧愛媽咪禮盒大募集」公益活動圓滿結束，此次共募集到一百盒愛心手工餅乾禮盒，同時也感謝捐贈民眾的愛心，讓受照顧的家庭共享溫馨幸福。捐贈活動當日由高雄大遠百副店長陳建宏副理、高雄郵局梁麗妍局長及方師傅點心坊蘇彥同副總共同代表，將募集到的「愛心餅乾」全數捐贈予高雄市政府社會局無障礙之家，希望透過活動的舉辦，能揮別疫情影響，喚起廣大民眾的愛心，搭起一座溫馨的橋樑，讓民眾有更直接的管道以實際行動支持公益，幫助處於社會邊緣需要幫助的人，你我一同關懷、讓愛遠播，讓社會充滿幸福氛圍。

高雄大遠百長期致力推廣公益活動、扶植在地產業，由於前三年疫情使然，公益團體募集物資不易，特別於母親節檔期拚業績不忘做公益，此次受贈的對象是位於高雄市前鎮區的高雄市政府社會局無障礙之家，於民國83年成立，為全國首座兼具身心障礙教養、日間服務與福利服務功能之綜合性身心障礙福利服務機構。服務包含福利服務中心及住宿生活照顧二大項目，福利服務中心除了提供智能障礙者日托服務、自閉症日間服務、學齡前發展遲緩兒童早期療育服務等，亦提供社區中身心障礙者及家庭主動關懷、個管轉銜及雙老服務；另在住宿生活照顧提供智能障礙重度、極重度或合併智障之多重障礙者24小時全天型服務。本著無私奉獻的服務精神及熱忱，以專業團隊的工作模式，極力關懷及爭取身心障礙者的權益。

同時看好母親節這一波強勢消費力，高雄大遠百即日起至五月十六日止，推出「寵愛俏媽咪」母親節超強優惠活動，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出獨家優惠，包含百貨服飾當日滿5000元送500元，特別的是新進駐的宜得利家居也能列入贈送，想要輕鬆享受日系質感居家的消費者務必把握機會；保健器材單筆滿5000元送600元，大家電單筆滿10000元送1000元，還可再搭配14大銀行單筆分期刷滿6600元送200元；此外12大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10000元即享5％回饋；值得一提的是，刷HAPPYGO Pay享單筆滿額5倍贈，遠百再加碼全館單筆刷滿5000元送200元、單筆滿30000元送1000元，讓優惠多更多；除此之外，還有最令HAPPY GO卡友期待的點點成金紅利回饋，扣200點贈100元紅利券、扣500點贈250元紅利券，聰明消費讓點數一點也不浪費，眾多優惠勢必讓民眾提早出手，搶買母親節特惠組及母親節禮品。