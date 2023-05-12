星宇航空本月6日發生嚴重誤點事件，導致300多名旅客夜宿成田機場，引發軒然大波，董事長張國煒隔天一早急奔日本道歉，當時張國煒稱成田機場原先同意宵禁時間起飛，事後卻反悔，如今卻爆出機場根本沒有同意消息。
根據《ET新聞雲》報導，有民眾發mail給成田機場，詢問是否有同意JX803班機可於宵禁時間起飛一事，成田機場則給出回復，表示從未同意星宇此事。
對此星宇航空目前並未做出回應。
星宇航空本月6日發生嚴重誤點事件，導致300多名旅客夜宿成田機場，引發軒然大波，董事長張國煒隔天一早急奔日本道歉，當時張國煒稱成田機場原先同意宵禁時間起飛，事後卻反悔，如今卻爆出機場根本沒有同意消息。
根據《ET新聞雲》報導，有民眾發mail給成田機場，詢問是否有同意JX803班機可於宵禁時間起飛一事，成田機場則給出回復，表示從未同意星宇此事。
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