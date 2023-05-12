蔡英文總統今在官邸接見「菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）訪團」，感謝洪迪薇參議員長期對臺灣的支持；並表示，目前在臺灣有15萬名菲律賓移工朋友，都是臺灣和菲律賓友誼的橋梁。

總統致詞時首先歡迎洪迪薇參議員首次訪問臺灣。多年來，洪迪薇參議員一直力挺臺灣，支持臺灣的國際參與，她要特別感謝洪迪薇參議員長期以來對臺灣的支持。

蔡英文指出，洪迪薇這次來訪，也跟菲律賓移工朋友有許多互動交流。她要感謝菲律賓移工朋友多年來為臺灣的產業及經濟發展做出重要貢獻。

她表示，非常歡迎菲律賓學生來臺就學，不但能促進兩國學生交流，相互學習，畢業後還可以直接投入就業，為企業搭起投資菲律賓的橋梁。期待未來臺灣和菲律賓能在既有的合作基礎上，讓夥伴關係更上一層樓，並且創造更多互惠合作。

洪迪薇參致詞時表示，很榮幸有此機會與總統討論兩國所面臨的迫切議題。作為菲律賓反對黨的參議員，她一直致力於系列法案，希望可以捍衛國家安全、加強臺菲雙邊經貿關係及維護菲籍移工在臺灣的福利。

洪迪薇說，數十年來，臺菲雙邊關係不僅透過堅實的經貿關係，也透過人民的團結而更加堅定。在經貿方面，她感謝臺灣將菲律賓視為重要的市場以及通往東協的門戶，並致力於強化農業、綠色科技、漁業、法律執行、氣候變遷、教育及人民交流等領域的雙邊合作。

她說，此外，目前15萬在臺菲籍移工多數在製造業服務，身為透過民主制度選出的參議員，她也相當關心這些人的福利與安全。

洪迪薇也表達對臺灣民主的支持，她認為民主將促進各國人民之間的和平，也將帶來國際關係的和平與穩定。和平對於人民的安全與經濟繁榮均至關重要，她相信臺菲持續加強關係、相互合作，將迎來恆久的和平。