依農委會特有生物保育中心（特生中心）和林務局統計，整體野生動物被遊蕩犬攻擊的數量從2019年到2022年總計已達274隻，其中有128隻穿山甲、41隻臺灣山羌遭受遊蕩犬攻擊。因犬攻擊致傷的野生動物的數量近年來也迅速攀升，從2019年遭攻擊47隻，2021年一度高達110隻。因此，農委會刻正規劃擇定重要野生動物棲地，進行區域性移除試辦專案，移除手段非撲殺犬隻。

據農委會最新全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，2022年全國遊蕩犬數量推估為15萬9697隻，每百人遊蕩犬數則為0.69隻，與上期2020年調查結果15萬5869隻相較，遊蕩犬數量增加2.46％（3828隻）、每百人遊蕩犬數則增為4.54％。

特生中心也觀察到，穿山甲近幾年的救傷案例持續上升，其中疑似受犬隻攻擊的案件比例愈來愈高，已取代獸鋏成為穿山甲受傷主因，因石虎與遊蕩犬的共域比例高達90％，野外遊蕩犬對石虎保育已造成極大生態威脅。同時，農委會也正視狂犬病疫情，防堵由鼬獾等野生動物擴及至犬貓的重大人畜共通傳染病風險。

因此，農委會刻正規劃擇定重要野生動物棲地，進行區域性移除試辦專案，移除手段非撲殺犬隻，而是在區域內逐家戶家訪找到家犬絕育、宣導寵物登記不放養；對於遊蕩犬則是加強誘捕和認養；針對野性更高的野犬由於不易誘捕，將尋求專業團隊進行人道捕捉、收容且不回置，執行細節將持續與相關團體研商。

農委會重申，現行動物保護法是零撲殺制度，所有措施都要依法進行，並不會為了石虎保育而撲殺犬隻。農委會也呼籲，遊蕩犬問題根本改善，重要的仍是飼主責任，民眾養狗如果放養又沒有絕育，將會一直產生新的遊蕩犬，此社會問題須透過跨部會及公私協力，由政府、民眾、民間組織通力合作，早日達成人、野生動物、犬隻友善共存的環境。