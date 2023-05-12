NCC及NCC主委陳耀祥的網路負面聲量，在中天勝訴當天大爆衝，一夕從300多則飆增至超過5000則，負聲量增加15倍。(TPOC提供)

台北高等行政法院撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）對於中天新聞台不予換照的處分，TPOC台灣議題研究中心為此展開網路輿情調查，發現中天的網路聲量達1.2萬則，逼近2年前關台的單日聲量，且值得關注的是，網友意見可說是「一面倒」，幾乎沒有人幫將提上訴的NCC講話。同時NCC及NCC主委陳耀祥的網路負面聲量，在中天勝訴當天大爆衝，一夕從300多則飆增至超過5000則，負聲量狂增15倍。

TPOC台灣議題研究中心表示，由於中天新聞審理勝訴引發網路熱議，因此透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集2020年12月中天關台期間，以及今年4月24日至5月11日的網路聲量數據，了解網友如何看待此新聞事件。

根據TPOC台灣議題研究中心的網路數據分析顯示，對比2020年12月中天關台當天，中天獲得約1.4萬則網路聲量，而今年5月10日中天勝訴當天，中天獲得的網路聲量已達到1.2萬則，逼近2年前關台的單日聲量，顯示中天勝訴一事引發網友大量討論。

TPOC台灣議題研究中心提到，值得注意的是，進一步分析網友留言的內容，恭喜中天的相關言論占比最高，達14.2％；鼓勵中天要求國賠佔11.5％居次；指出「法院認證NCC侵害言論自由」11.1％。不過，10.8％言論提醒賠償不應該由全民埋單，另有10.2％言論繼續幫中天加油，8.9％認為這是遲來的正義，7.8％稱讚法官有勇氣，6.7％加碼批評NCC該廢了，還有6.5％認為NCC一定還會再上訴。總體而言，網路風向可說是「一面倒」，幾乎沒有人幫將提上訴的NCC講話。

TPOC台灣議題研究中心指出，透過網路負面聲量趨勢圖也發現，在4月24日至5月11日期間，NCC及NCC主委陳耀祥的網路負面聲量，在中天勝訴當天大爆衝，一夕從300多則飆增至超過5000則，負聲量增加了15倍。

TPOC台灣議題研究中心分析，主要原因在於，除了網友一面倒不支持NCC，反而幫中天加油打氣外，國民黨也狂酸中天案處分過程政治力介入痕跡鑿鑿，批評蔡政府排除異己聲音、打壓新聞自由，形成社會寒蟬效應，還說此次判決結果讓言論自由突破「綠色恐怖」的圍籬，可以讓台灣的民主監督機制走回正軌。另外，加上多位國民黨籍政治人物齊聲高喊「陳耀祥下台」，也讓NCC被負面輿論徹底「炎上」。

TPOC台灣議題研究中心認為，NCC兩年前在輿論壓力下，依舊執意關中天，就已經被貼上「政治打手」的標籤，根據此次網路輿論數據調查，主要民意依舊站在中天這邊，倘若NCC不秉持良知回應民意，繼續專斷獨行，只會再次證明自己是剷除異己的「東廠」，這把民怨之火將繼續延燒，也有可能讓民進黨選情受到波及。