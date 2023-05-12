母親節也即將到來，張永杰持續關懷弱勢，他與青工夥伴12日前往小林國小分送愛心蛋糕給偏鄉兒童。（張永杰提供／洪浩軒高雄傳真）

母親節也即將到來，張永杰持續關懷弱勢，他與青工夥伴12日前往小林國小分送愛心蛋糕給偏鄉兒童。（張永杰提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄青工會副總會長張永杰10年前還是高中生時，曾在臉書發文稱要捐出自己打工的積蓄，訂購母親節蛋糕分送給弱勢家庭，引發熱烈迴響，如今10年過去，母親節也即將到來，張永杰持續關懷弱勢，他與青工夥伴12日前往小林國小分送愛心蛋糕給偏鄉兒童。

張永杰在高中時期就相當有愛心，他在臉書發文表示，要捐出打工積蓄分送母親節蛋糕給弱勢家庭，並強調「不用按讚，告訴我誰需要就好」，隨即達到拋磚引玉的效果，許多愛心網友也跟著捐出蛋糕，他們共同將蛋糕分送到曾因風災滅校的小林國小等校，當時張永杰就稱，未來若有機會還要再回來關懷偏鄉小朋友。

送蛋糕活動距今滿10年，張永杰仍不忘初心，他向青工會夥伴提出到偏鄉送蛋糕的構想，邀請大家共同募集蛋糕，在青工副總會長李昶志、大寮會長劉志凡、前金會長陳韋佑、青工委員劉佳融、張嘉頊、沈東暉、黃暐盛的熱情參與下，成功將母親節蛋糕送往小林國小，並親手將蛋糕送到小朋友手上。

張永杰表示，他10年前在臉書上小小的舉動引起熱烈迴響，內心感到很溫暖，活動結束後，雖還想繼續辦，但當時還只是學生，能力非常有限，大學畢業後也曾到海外工作，回台後又歷經疫情，但這件事情他從沒忘記，且一直放在心上。

張永杰指出，今年疫情解封，生活逐漸恢復正常，過去3年大家都很辛苦，所以今年特別邀請青工夥伴一起送愛心，高雄青工會長期投入公益活動，結合青年夥伴的力量，共同關懷育幼院、獨居老人、安養中心等，這次母親節活動從提出發想到送學校只有短短4天，前議員朱挺玗更出借自家公司冷凍車協助運送蛋糕，讓小朋友可以拿到最新鮮的蛋糕。