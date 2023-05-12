疫情改變海空運輸結構，長榮集團海空兩大事業體首季獲利出爐，長榮海運Q1稅後淨利為50.43億元，每股盈餘（EPS）為2.38元，居貨櫃三雄之冠。長榮航空Q1受惠於疫後客運營收暴增17.39倍的好成績，稅後純益44.98億元，居史上第四高，頗有追平長榮海運的態勢，每股稅後純益（EPS）為0.84元。

長榮海運表示，今年Q1貨櫃航運景氣受全球政經局勢與通膨壓力影響，整體運輸需求及市場運價均呈下滑，影響第一季營收與獲利表現；長榮海運除密切注意短期市場的貨量變化外，也將持續關注因地緣政治因素所引發相關產業鏈及貿易結構的改變，適時調配運力以因應市場發展。

相較於海運整體景氣走疲，空運猶如倒吃甘蔗，長榮航空Q1受惠於春節、寒假效應及日本賞櫻需求，客運持續暢旺，再加上復飛及增班，以及票價上漲3至4成利多，推升第一季客運合併營收277.50億元，年增逾17.39倍，其中3月北美、歐洲航線來回平均載客率約95％，日本進入賞櫻旺季載客率達85％。

長榮航空表示，今年全球航空市場進入後疫時代，依循穩健復原航網策略，優先恢復越太平洋、歐亞及東南亞航班轉機航網，並漸進式加密區域航線。值得一提的是，因應東南亞轉機需求，3月30日才剛開航的菲律賓克拉克，6月起也將由A321-200機型放大為309人座的A330-300執飛，顯示菲律賓中轉旅客的商機龐大。

法人指出，長榮航空Q1季財報「三率三升」，毛利率達20.76％，季增9.12個百分點，營業利益率達14.2％，季增9.38個百分點，稅後純益率10.7％，季增8.41個百分點，稅後純益44.98億元，創下史上第四高紀錄，季增5.4倍，年增34.28％，EPS為0.84元，優於去年同期0.64元，隨著海空景氣翻轉，Q2單季淨利將與長榮海再度拉近。