民眾11日傍晚在南投市發現失親的小石虎時，當時仍很健康、可愛，拍照上傳通報，沒想到成了遺照。（阿虎團隊提供／楊靜茹南投傳真）

這隻來不及長大的公石虎，體重僅840公克，胃還殘留未消化的奶，疑似慘遭遊蕩貓殺害。（阿虎團隊提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣民去年9月21日在集鹿大橋河堤發現石虎「秋哥」遺體，經檢傷研判牠遭遊蕩犬咬死，11日晚間南投市民通報發現失親小石虎並拍照，縣府人員趕抵，赫見該小石虎移動時疑遭遊蕩貓攻擊身亡，獸醫檢傷發現小石虎遭貓爪傷及頸靜脈，這是第1起石虎遭貓殺的個案，哀慟：「對不起！我們盡力了。」呼籲大眾正視遊蕩犬貓威脅本土野生動物課題。

阿虎團隊表示，南投縣府人員11日晚間6時許接獲民眾通報，指稱南投市發現小石虎等待救援，還傳送小石虎的健康萌照，縣府人員獲報到場，當時天色昏暗視線不佳，隱約看見小石虎移動時遭一隻遊蕩貓靠近，遊蕩貓跳離小石虎倒地一動也不動，似乎沒有呼吸，立刻將小石虎送醫。

縣府人員晚間近8時將受傷小石虎送抵集集特有生物中心野生動物急救站，確定小石虎死了。阿虎團隊指出，獸醫稍微撥開小石虎頸部傷口，大量血流出，研判遭遭動物攻擊傷到頸靜脈，極短的時間走向了死亡。

「這是今年度第3隻失親小石虎通報。」阿虎團隊說，這隻來不及長大的公石虎，體重僅840公克，其健康狀況良好，胃還殘留未消化的奶，可見小石虎失親，應該跟媽媽走失不久，不排除牠們母子遭遇遊蕩犬貓威脅，也憂心石虎媽媽下落？

阿虎團隊憂心，全台石虎數量不到1000隻，據統計全台卻有18萬遊蕩犬，而遊蕩貓並沒有估算數字，2019年迄今，死於犬殺的石虎有19件，其中有5隻為研究人員的追蹤個體，這是第1起小石虎遭貓殺個案，推斷遊蕩犬貓在野外造成石虎的死傷狀況可能更嚴重，且疾病傳播也可能讓石虎處境雪上加霜。