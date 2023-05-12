RWE在台灣目前未獲配開發任何風場，過去推出竹風等多個風場，但僅止於通過環評大會，去年離岸風電第三階段區塊開發選商（3-1期）並未參與，因此目前在台仍未有風場獲配開發權。
RWE全文：RWE在年度策略更新中，對全球離岸風電投資組合進行了全面性的檢視。在探索新成長機會的同時，決定減緩 RWE 在特定市場的開發進程。RWE將持續保留在台北的辦公室，並盡可能為截至目前為止的開發工作創造最大價值。
萊茵再生能源（RWE）12日傳出放棄台灣市場，RWE透過公關公司回應，在年度策略重新檢視對全球離岸風電投資組合，最終決定減緩RWE在特定市場的開發進程。
RWE在台灣目前未獲配開發任何風場，過去推出竹風等多個風場，但僅止於通過環評大會，去年離岸風電第三階段區塊開發選商（3-1期）並未參與，因此目前在台仍未有風場獲配開發權。
RWE全文：RWE在年度策略更新中，對全球離岸風電投資組合進行了全面性的檢視。在探索新成長機會的同時，決定減緩 RWE 在特定市場的開發進程。RWE將持續保留在台北的辦公室，並盡可能為截至目前為止的開發工作創造最大價值。
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