台中市政府力推「酷運動、酷城市」，目前已陸續推動十座國民暨兒童運動中心建置。為讓烏日區及鄰近區居民也有全齡運動休閒空間，預計重砸4.5億打造台中市目前唯一的「烏日全民運動館」，今（12）日盛大舉辦開工典禮！

台中市長盧秀燕表示，烏日區不斷開工發展好的建設，讓當地居民便利使用，工程預計2025年完工。

盧秀燕進一步表示，「烏日全民運動館」是台中市第11個運動場館，因烏日區人口未達到國家設置國民運動中心的標準。不過，在市府、立法院、議會、中央共同努力下，決定投入3.5億元興建烏日全民運動館，感謝中央給予1億元補助，整體工程經費約達4.5億元。

「烏日是台中市指標區域！」盧秀燕指出，烏日區除了今日開工的「烏日全民運動館」，還有正在興建的「烏日新榮和段社會住宅」，以及預計今年落成啟用的「婦女綜合福利館」，裡面包含公托、親子館；另外，烏日公幼也已設置完成，感謝市府團隊的努力、議會的幫忙及立法院的支援。

建設局長陳大田表示，「台中市烏日全民運動館」基地位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，鄰近烏日林新醫院、高鐵台中站，興建總樓地板面積約5,420平方公尺，規劃地上3層空間、平面停車場，可提供籃球、羽球使用的綜合球場，及全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等多項運動空間；另為滿足親子及兒童使用需求，也規劃兒童運動中心等多項設施，完工後提升烏日居民運動與兒童遊憩的便利。

建設局指出，全民運動館不僅提供全齡運動服務，著重於成人運動設施，更納入兒童運動元素，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，讓民眾跑步時視野遼闊，連結在地風景，達到身心靈放鬆，未來該場館可作為烏日區及鄰近居民的運動或集訓場地，完成烏日區民眾期望，實踐「富市台中，新好建設」願景。