不過，近期房市表現已擺脫谷底，加上新案挹注營建收入可望自下半年展現，預期業績表現可望如虎添翼。

另外，第二季起海悅多角化布局，「世界南科」自建案採預約銷售，且來電熱絡，目前順利開出紅盤，後續將有台北市議會舊址頂辦大樓取得聯貸案、以及合建的投資案「達麗創世紀」建案啟動交屋開始認列等，營收與轉投資收益挹注，營運將谷底反彈。

海悅今天召開董事會，通過第一季合併財報。

海悅表示，2023年台灣經濟、通膨與升息疑慮等不確定因素，影響消費者購屋意願，加上平均地權條例修正案，台灣房市進入「房價新平衡時期」，不動產銷售期與營建期拉長，以及第一季處於新舊代銷案的交接期，致海悅第一季合併營收6.46億元，較去年同期減少。

因營收未達規模經濟，影響獲利表現不如預期，營業利益3,212萬元、稅後純益3,041萬元，EPS為0.26元。

海悅表示，海悅全台銷售中建案持續維持健康的來客人數，加上新開建案之業績挹注下，第一季月營收已逐月成長，4月房市買氣回溫，推升單月營收已重返3.6億元，營收動能將自第一季谷底反彈。

海悅第二季預計開案的建案有，台北市《冠德信義BCF》、新竹市《利晉曙光》、台中市《泰御天鑄2》、《悅讀大城》、《達麗新高鐵》、台南市《南科悅揚》、《世界南科》與高雄市《達麗未來市》。

海悅代銷業務布局全台，且主要多鎖定首購、首換物件，預期受房市新政策的衝擊應能較輕。

海悅觀察全台房市銷售表現，目前桃園、新竹與台南銷售維持穩健，其他區域亦逐步恢復平穩，全台代銷儲備量能達2,000億元，代銷本業來源無虞，在全台各建案來客人數恢復正常，且將因應台灣房市各區的銷售變化謹慎接案，藉以有效管理營運費用，優化獲利表現。

今年下半年營運重點，台南新市區《世界南科》自建案，與合建的投資案台中《達麗創世紀》，將挹注營建收入與轉投資收益。

其中《世界南科》由北市大師齊聚打造的完備公設專寵自住，再加上南科人口紅利加持，創造工作在南科，生活在新市，該案採預約銷售，且來電熱絡，目前順利開出紅盤，下半年起，座落正台中水湳智慧城之台中《達麗創世紀》，位居中醫大第一排，擁有台中最大的綠帶，出門即享中央公園，近期亦將啟動交屋，將可按完工比例逐季認列，並可降低（償還）12.7億元的土建融額度，維持營運體質良善，且海悅後續每年亦將有1～2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，以期堅固營運成長動能。