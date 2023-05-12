八卦山天空步道鳳凰花盛開的美麗景象。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

仙氣爆棚的浪漫藍紫色「藍花楹」。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

田尾公路花園的康乃馨花田。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

阿勃勒降下黃金雨令人心醉。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

美！溫暖5月為彰化縣帶來絢麗花海，彰化縣長王惠美今天公布花壇虎山巖金針花海、八卦山天空步道鳳凰花、東螺溪阿勃勒及埔心藍花楹公園等賞花祕境，邀請全國鄉親在初夏清風中，到彰化拈花惹草。

彰化近期最先登場的是已進入盛開期的花壇虎山巖金針花，該地比花東金針花季早，壯麗花海景象被網友譽為「5月份最佳賞花點」，花期預計到6月初。王惠美也提醒大家，「愛它就不要踩踏它」；另外，到花壇賞花同時還可順遊「茉莉花壇夢想館」，該館也是IG打卡熱點。

即將登場的花海景觀則是仙氣爆棚的浪漫藍紫色「藍花楹」，在田尾、埔心兩地的花期預計在5月中，藍花楹盛開時紫色喇叭狀的花瓣隨風飄落，讓地面猶如紫色花毯般迷人；田尾同時另有迷人花海，全台最大的康乃馨花田就在田尾公路花園，夢幻漸層粉色絕美好拍。

5月下旬進入6月後就將迎來畢業季，這是「鳳凰花」與「阿勃勒」花開的日子，其中到八卦山觀賞鳳凰花是很特別的體驗，遊客可看到鳳凰花點綴在八卦山天空步道樹冠層及銀橋飛瀑等地，賞花同時可在天空步道漫步山林，欣賞山林勃勃生機及高空視野，很療癒。

遊客在八卦山賞完花後，還可就近到卦山村美學生活聚落探訪職人手作，然後下山來到彰化火車站一帶，探訪鐵道迷的最愛的國定古蹟扇形車庫，肚子餓了再去市區品嚐彰化享譽全台的肉圓、爌肉飯等美食。

王惠美說，還有不能錯過的美景就是有黃金雨之稱的「阿勃勒」，在東螺溪北岸、二林的阿勃勒花道，滿樹成串的金黃色風鈴高掛，花瓣飄落，行走於樹下猶如沐浴在黃金雨般夢幻，賞完花還可到慈恩休閒農場可DIY農特產小點心，去溪湖糖廠吃冰搭乘小火車欣賞田野風光。