李棟樑今中午前往空軍司令部敬軍慰問，並與官兵餐會（軍聞社提供）

李棟樑今前往空軍司令部敬軍並致贈慰問金，由空軍司令劉任遠上將代表官兵接受。（軍聞社提供）

為向空軍官兵表達敬意，軍友社榮譽理事長李棟樑今前往空軍司令部慰問，感謝空軍官兵弟兄姐妹們長年以來捍衛領空、守護國人的辛勞與付出。

李棟樑中午由軍友社秘書長簡士偉陪同前往忠勇營區，由空軍司令劉任遠上將率重要幹部歡迎。李棟樑關心各級幹部及官兵近期工作、生活狀況，並致贈慰問金，感謝在兩岸情勢緊張之際，空軍官兵為確保國家安全，所付出的犧牲與奉獻，讓百工百業能夠穩定地運行。

午間，李棟樑受邀參與官兵餐會，受到熱烈歡迎，也逐一頒贈慰問品，鼓舞全體官兵士氣，感謝他們為國辛勞。

「看到大家的付出，我真的非常感動。」李棟樑致詞時表示，每當走到部隊每個角落，看見國軍官兵堅守崗位、戮力戰備演訓，心中都無比感動，尤其偏遠山區的高山雷達站等單位，官兵們必須克服艱困的天候環境，24小時監控敵情，守護家園的第一線，為了就是要給國人一個安全的家園，只要想到這裡，就會燃起想親自去慰訪官兵的動力。

適逢母親節前夕，李棟樑祝賀在場身為母親的官兵們，感謝她們身兼「軍職」和「母職」，為國家無私地付出。