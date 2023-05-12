南韓正妹直播主企鵝妹(柳允進，Jinny)上月23日來台後，一邊環島一邊直播，掀起一股企鵝妹熱潮，沿途不少人要求合照，她也來者不拒，沒想到這份親民遭人濫用，引來橘衣男阿旺要求唱生日快樂歌，還被網路紅人鄧佳華騷擾，昨(11日)則出現男粉絲一天內多次要求合照，離譜行徑遭到大批鄉民撻伐。

企鵝妹昨日從頭份走到後龍時，答應一名男粉絲自拍後，對方又提出拍全身照的要求，因為擔心影響進度，企鵝妹便婉言拒絕：「一人一張照片」，未料對方並未死心，繼續死纏爛打：「1秒就好」，企鵝妹也只能道歉，表示已拍過照了，真的無法配合。

後來到了下午，該名男粉絲再度出現並要求合照，企鵝妹也答應對方，但拍完照後，男粉絲竟以照片不清楚為由，希望重拍一次，見此，企鵝妹不打算同意，表示早上跟下午都拍過照了，但仍保持禮貌的態度，結果男粉絲竟騎著機車追上來，問道：「那妳可以幫我簽名就好了嗎？」

這些脫序行為讓企鵝妹心情很差，表示想休息一下，暫時不跟人合照了。一名網友把事件經過PO到PTT，引起鄉民熱議：「不會看臉色、不會讀空氣，企鵝都氣噗噗了」、｢台男聽不懂人話」、「台灣人就只會在那邊Take a picture」、「連基本尊重都不懂的人，怎麼會有邏輯？」、「會不會企鵝妹環島失敗，最後是因為騷擾呢？」