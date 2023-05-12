會計研究發展基金會、保險事業發展中心及勤業眾信聯合會計師事務所，攜手合辦「IFRS 17稅務相關議題研討會」。(會研會提供)

2023年有許多國家與地區保險公司正式接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），台灣預計2026年實施。會計研究發展基金會、保險事業發展中心及勤業眾信聯合會計師事務所，12日攜手合辦「IFRS 17稅務相關議題研討會」，邀請學者專家共同研商接軌後可能面臨的問題，以利業者提前因應管理並對外溝通，降低接軌之衝擊。

座談會由會計研究發展基金會董事長王怡心主持，她說明，IFRS 17的實施對保險公司稅務影響層面廣泛，保險公司除關注財務面和系統面，稅務面則可以從印花稅、營利事業所得稅（營所稅）、營業稅，三個層面，關注新準則下可能面臨的稅務影響，及早因應並減緩對稅務之衝擊。

保險事業發展中心董事長簡仲明致詞時說，IFRS 17及新一代保險資本標準（ICS2.0）實施，會計制度與清償能力制度將具一致性衡量基礎，有助保險業全面落實資產負債管理，並可引導保險業銷售保障型商品，以保障保戶權益及健全保險業經營，保發中心亦籌組專案平台，協助業者解決接軌問題。

金融監督管理委員會保險局副局長蔡火炎指出，保發中心正進行研商接軌IFRS 17稅務相關議題，希望今年底前依據影響試算結果研提具體建議方式，以利後續洽財政部賦稅署溝通相關稅賦規定修正事宜。賦稅署長宋秀玲指出，原則上希望能以不修法的方式來因應適用IFRS 17的稅務議題。

陳明進教授於座談中亦指出，會計研究發展基金會將於近期完成IFRS 17釋例範本，這本工具書將有助於業者思考，我國正式採行IFRS 17對公司財務及稅務的影響。