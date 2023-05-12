阮氏翠恆在8點檔和吳皓昇演兄妹。（民視提供）

越籍演員阮氏翠恆正在8點檔《市井豪門》軋一角，曾入圍第51屆金鐘獎最佳新進演員，她參與內政部移民署112年《我們一家人 臺灣新住力》全新節目，今天（12日）於民視數位媒體總部舉行開播記者會，節目講述新住民在臺落地生根故事，並紀錄來自各國的多元文化。

來台灣20年的阮氏翠恆，非常感謝台灣的環境給新住民有安心生活的環境，很謝謝台灣的民眾都非常同理心，也很有包容力，她小孩現在19歲都長大了，還可以打工相當獨立。本週就是母親節，阮氏翠恆表示以前小孩會手作母親節禮物，現在就是有空大家一起吃個飯，團聚對她來說就是最棒的母親節禮物。

近期加入8點檔《市井豪門》演出「阮氏英」的阮氏翠恆，表示自己是首次演出8點檔，在劇中會煮越南美食跟小吃、她分享有感受到8點檔的感染力，像她月初帶姊妹們去越南旅遊，沒想到在台灣的機場先被台灣民眾認出，她想說在台灣看8點檔的人應該很多，沒想到從越南的機場要回台灣，被一群越南民眾包圍問說是不是在台灣演8點檔，讓她忍不住跟姊妹問說「他們是在說我嗎？」

最後還大方跟民眾合影留念，她說這是她第一次拍戲在越南被認出，一問才知道他們想學台語，都會用網路平台收看民視的8點檔連續劇，尤其看到8點檔聽到他們熟悉的母語都會格外興奮。

在《市井豪門》中，她戲裡的哥哥吳皓昇，失憶忘記她，讓她很傷心，不過日前播出對方主動來相認，坦言一切都是為了找出臥底，假裝失憶，兄妹兩人緊緊抱在一起，令觀眾相當動人，直誇讚阮氏翠恆的哭功有渲染力，不少婆媽也跟著一起掉淚。她表示她也很投入在劇情，本來沒有要她哭的，但她也把角色準備做足，想到如果這真的發生在她生活，就忍不住喜極而泣。阮氏翠恆表示很開心在8點檔中，可以展現自己的母語，還有國語跟台語，對她來說都是很棒的挑戰。

《我們一家人 臺灣新住力》1小時報導性節目將在5月21日（日）上午8點於「我們一家人」官方YouTube首播、上午10點於民視新聞台首播。