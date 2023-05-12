任何身體的微小變化，都有可能是罹患疾病的警訊。家醫科醫師陳欣湄分享，一名患者發現健檢的血紅素數值有些下降，為此他特地又跑了一趟醫院進一步檢查，結果發現確實罹患大腸癌第三期。陳欣湄表示，若有定期健檢的習慣，可多留意各項指數變動，藉此揪出疾病。

陳欣湄在節目《健康2.0》表示，過去曾碰過一名有醫療專業背景的男性患者，有固定健檢的習慣，某年健康報告出來後，患者發現「血紅素」的數值降到10，雖然較低但也還不到太嚴重的程度，不過這名患者為了以防萬一，連忙逐一比對過去的健檢資料，發現數值從15變成10，有下降的趨勢。

為了找出問題，患者再次到醫院做更詳細的檢查，果不其然，查出罹患大腸癌第三期。對此，陳欣湄指出，不少民眾都會認為，健檢一定要做大腸鏡、糞便潛血檢查等項目才能揪出大腸癌，她建議，若有定期健檢習慣，多留意數值變化也有機會查出疾病。

大腸直腸科醫師陳威佑日前也在其個人粉專發文表示，年紀20到30歲者，只要雙親或家族中有一人曾患有大腸瘜肉症，就有一半的機率罹患大腸瘜肉症，家族性大腸瘜肉症（FAP）主要是源自於第5條染色體基因受損，而大部分瘜肉初期毫無症狀，在20到30歲間，偶爾出現腹痛、便秘、腹瀉、血便，詳細檢查才發現罹患大腸癌。