中信兄弟日前進行人事異動震撼棒壇，「助下恰上」，另外也拉上王建民擔任一軍投手教練，過去5年都在二軍擔任投手教練、培育新秀，王建民坦言從未想過自己會到一軍戰場負責調度，他笑說：「白頭髮都跑出來了。」

卸下球員身分後，王建民曾在2018年短暫擔任統一獅客座教練，同年到富邦悍將任二軍客座投手教練至2019年底，2020年加入「黃衫軍」擔任二軍客座投手教練，隔年正式加入教練團，至今都在二軍培養新秀，直到這波人事大地震後來到一軍執教。

王建民坦言，到一軍當教練完全不在自己生涯規劃中，「滿驚訝的，真的沒有想過，也可以這麼說，沒想過會來的這麼快。」他認為，在二軍就是勁量培養選手，幫助球員累積更多經驗，但到一軍就是要拚輸贏。

意料之外的挑戰來得又快又急，到一軍後需要負責投手調度，王建民笑說：「白頭髮都出來了！」今天賽前主要是了解一下投手目前的狀況，像是每個人的熱身時間要多久，「之前在二軍也都有待過，都很熟悉，調度一、二軍都差不多，就是把他們的優勢擺在適當的位子。」

棒球生涯中遇過許多投手教練，王建民認為每位教練都有值得學習、參考的，「棒球沒有對錯，只有結果，結果好就是調度成功，沒有什麼是好或壞。」