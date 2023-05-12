台中市文化局今年博物館日自5月18日起至6月18日推出「藝點通文化好當家」計畫，串聯展現各文化館舍特色。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局今年博物館日自5月18日起至6月18日推出「藝點通文化好當家」計畫，串聯多所特色地方文化館舍，形成山海屯城文化生活圈。文化局副局長施純福12日表示，文化局今年國際博物館日以「美好生活」為主題，邀請市民朋友走出戶外參與館舍活動。

文化局今年國際博物館日以「博物館、永續性與美好生活」為年度主題，推出募集「藝點通文化好當家」計畫，邀請民眾在春暖花開季節走出戶外，透過參與文化活動，促進人際交流、豐富精神生活，同時也能深入了解、推廣及傳承台中在地文化。

施純福昨天在「募集藝點通文化好當家」記者會表示，國際博物館日自1977年起開始，至今已經是第47年。文化局每一年都舉辦盛大的國際博物館日活動，今年更以「美好生活」為主題，自5月18日起至6月18日，結合各地館舍推出豐富多樣的「藝點通」任務。

各館舍有推出打卡任務、有的祭出實境解謎活動，邀請民眾春日到訪文化館舍，獲得「穿越力」、「玩藝力」、「知識力」及「美味力」等四種文化力。

其中，眷村文物館將在5月27日至28日推出台中故事生活節DIY體驗，邀集28間觀光工廠及創意生活、地方文化館舍串聯出台中故事外，也有12特色職人體驗，從鳳片糕、旗魚飄彩繪到音樂盒、魚拓明信片等製作，不僅好吃、好玩，適合大小朋友同樂。

摘星山莊則推出蛋捲製作體驗，參與者可以現場自製熱呼呼的蛋捲，參與導覽行程，則可以聽到隱藏在建物背後的山莊故事。