金廈泳渡接力公開賽因新冠肺炎停辦3年，12日金門縣政府由副縣長李文良率領教育處孫處長、金門體育會唐麗輝理事長等人到台北召開金廈泳渡記者會，教育部體育署、台北市體育局劉副局長、全國體育總會王景成秘書長、中華成人泳協張理事長及贊助商皆出席此場記者會。

李副縣長致詞時表示，金門海上長泳活動將邁入第 20 屆，金廈泳渡則進入第 11 屆，然世代變遷，時序更迭，細數過往具有金門濃厚歷史特色的海泳活動，隨著時代演變生活趨於安逸，接續金門大橋的開通，解鎖了烈嶼鄉豐富的自然景觀與人文特色，讓「搶灘料羅灣」順應時代潮流華麗轉身「金門海上長泳」，將移師烈嶼鄉習山湖公園海灣重新出發，期待開拓年輕愛好長泳族群一同，海泳追夢。

金廈泳渡接力公開賽訂於 2023 年 7 月 15 日重啟復辦，由廈門椰風寨游到烈嶼鄉雙口海岸，預計邀請台灣、大陸、香港、澳門及全球華人游泳好手，依年齡、性別分為男 A 組 14~30 歲、男 B 組 31~55 歲、女生組 14~55 歲，共 100 隊兩百人，以兩人一隊接力方式游 7000 公 尺，選手均須經過選拔，每組選手依成績錄取前20名頒獎，總獎金高達新台幣 150 萬元。

在疫情稍緩的第一年，兩岸相關人員體認到賽會永續經營的寶貴及國際情勢的險峻，唯一兩岸官方共同舉辦的金廈泳渡能在特殊的情境下復辦，彰顯出「追求和平」是人們共同的普世價值。

金門海上長泳活動年齡限 10~65 歲者日期為 7 月 16 日上午 7:30~11:00，即日起至 6 月 17 日受理報名，限額 1000 人。本次活動規劃，將保留富含戰役歷史元素的親子活動及新科技電競運動，讓游泳愛好者們 能攜家帶眷一同蒞臨金門報名、參與多元休閒娛樂活動，讓來金門海泳者「來了金門忘了飛」。

海泳對游泳愛好者是一大挑戰，本項活動設計以「任務」取向，游泳距離分為 800 公尺、1200 公尺、2400 公尺，嘗試吸引更多年輕族群，讓參與者將金廈海上長泳視為「此生中要完成的挑戰」並期盼此生還未嘗試海泳者把金門海上長泳當作最好的選擇。活動相關資訊可洽金門體育會(082)311148 或「金門體育會」臉書粉絲專頁。

小三通目前雖然已開啟，但相較疫情前每天高達40航班，相差甚遠，目前僅12航班，且大陸居民限制來訪，希望藉本次活動啟動破冰之旅，帶來兩岸互相旅遊之契機。