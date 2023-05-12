救國團今（12）日對外宣布，該團第一個成立的活動中心「金山青年活動中心」將於112年6月30日結束營業！

救國團表示，這個曾經伴隨所有人青春歲月的中心將畫下休止符，大家一路上的陪伴與支持，由衷的感謝，期待未來能在其他中心相遇。

救國團指出，112年6月22日，是對外營運的最後一日，想拍照/住宿/用餐留念的朋友們，歡迎您在最後的日子前來與我們敘敘舊！金山青年活動中心忍痛告別！