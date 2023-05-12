竹南鎮后厝龍鳳宮主委陳超明等捐贈1部救護車，苗栗縣長鍾東錦代表受贈。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮后厝龍鳳宮主委陳超明等捐贈1部救護車，苗栗縣長鍾東錦代表受贈。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮繼去年捐贈1部高級救護車給苗栗縣消防局竹南分隊後，12日上午再度捐贈1部全新救護車，以及熱顯像儀5組，供竹南消防分隊使用，消防局長匡夢麟表示，竹南鎮救護車使用率高，耗損率大，新式救護車可讓救護人員掌握急救黃金時間，及時搶救傷病患的寶貴生命。

另加贈熱顯像儀，可協助消防人員於濃煙黑暗的火災現場中辨識起火點、受困者、通道、障礙…等，提早發現危險，縮短搜救時間，苗栗縣長鍾東錦代表縣府受贈，並感謝龍鳳宮媽祖，以及主委陳超明及全體委員的善心，捐贈救護車及熱顯像儀，嘉惠縣民。