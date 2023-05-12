有鑑各地近期接連發生未禮讓行人交通違規，甚至造成嚴重交通事故造成傷亡，桃園市平鎮警分局為持續維護行人安全，自5月1日起除規畫專案勤務加強取締車不讓人等違規行為外，今上午也特別到轄內重要路口交通宣導，呼籲用路人重視行人安全與展現警方執法的決心。

平鎮警分局交通組長王瑞程指出，為改善行人事故，已於5月1日起規畫「擴大取締路口不停讓行人」專案勤務，截至11日止「路口不停讓行人」計取締73件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」計取締28件、「人行道違規停車與違規臨時停車」計取締864件、「取締道路障礙」計取締7件。

此外，警方今日上午也特別走上街頭，以實際行動，在轄內重要路口加強宣導用路人遵守「路口慢看停」觀念，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」暫停讓行人穿越道的行人優先通行。盼用路人落實交通安全觀念，只要自覺遵守交通規則，就能減少交通事故的發生，保障自身和他人安全。

交通安全為社會關注議題，雖透過警方加強取締交通違規，可有效減少交通事故發生，提高行人安全，然而交通安全是需要每位用路人共同參與和努力，才能真正達成安全的交通環境。因此警方盼透過實際交通宣導方式，加深用路人的交通安全觀念、遵守交通規則，才能創造更友善的交通環境。