美國限制對中國半導體技術輸出已逾半年，而中國決定以國產替代來加速提升大陸晶片行業的自主性。西方的技術和資金撤離，中共官方資金則補上缺口。本土生產的半導體雖然不是最先進的，但大陸內部需求仍大，而且利潤豐厚，中國企業也逐漸將過去購自外國的設備轉向國內採購。諮詢公司與智庫認為，照這樣的「去美國化」策略下，大約10年就能讓中國佔有全球成熟製程晶片半數的產能。

據《紐約時報》指出，美國限制高階半導體技術與設備輸出到中國之後，先前已進口先進設備的陸企並未放棄高端晶片的生產，製造商們仍試圖使用不受禁令限制的外國老部件與原有的設備。現在處於供應鏈上的半導體企業都在評估如何改用國產設備與零件，需要使用晶片的企業也轉用國產貨。例如國營的電動車製造商廣汽集團今年2月表示，目前公司生產電動車所需的晶片有90%從海外購買，公司最終目標是要讓這些約1000種的晶片全數在國內供應商採購。那些試圖取代西方晶片設備供應商的財報也顯示，晶片設備的採購訂單近幾個月來已出現激增。

報導說，策略諮詢公司奧爾布賴特石橋集團的中國部高級副總裁保羅．特廖羅說，「中國很多行業目前的目標是在供應鏈中去美國化」。

市場研究公司Yole Group估計，中國到目前為止生產的所有半導體中只有不到1%是受美國限制的高階晶片，其他的都是不太先進或屬於成熟製程的半導體。中國最大的2家晶片製造商中芯國際和華虹半導體，它們今年分別宣布了數十億美元的投資，也是用於擴大成熟製程晶片的生產。

不過，國際商業策略諮詢公司仍認為，從長遠來看，中國無法獲得製造高階晶片所需的尖端設備，可能會阻礙它在人工智慧和航空航天等許多先進領域的進展。例如，去年8月曾制定挑戰美國美光科技為目標的長江存儲，原訂2027年要將該公司在全球晶片生產中的市佔率提高3倍到13%，但這家最先進的中國存儲晶片製造商卻因建設第2家工廠時遇到設備採購的困難，造成產能下滑，預計到2027年時，該公司全球市佔率將下滑到3%。

專家們指出，國外對晶片與設備的限制正在為大陸的晶片供應鏈創造機會，上個月，半導體設備製造商南京晶升裝備公司在上海上市，不到一個月時間其股票市值已暴增30%。總部設在北京技術聯合體董事項立剛說，「正是由於美國的出口管制，才有了現在的市場空間」，「我們才有了發展機會。」

報導引述榮鼎諮詢公司和一家柏林智庫合寫的報告指出，中國對半導體投資激增會大幅提高中國在全球低端晶片的市佔率，中國可能在未來10年內佔據全球成熟製程晶片產能的一半左右，這對外國晶片供應鏈將是重大挑戰。