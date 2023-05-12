小S（徐熙娣）近日與王思佳參加同一場婚禮，她12日出席「飛向韓國心發現 開幕式暨記者會」時，低調說當天沒有與對方見到面，對於假包風波，她替王思佳加油打氣，喊：「每個藝人一定會經過風風雨雨，凡事都會過去，加油。」

小S透露買過愛馬仕包送給婆婆，都會找固定的代購，「不擔心買到假的，因為買的時候花了很多錢，不可能是買到假的吧，我有固定跟一個人購買。」她也曾在義賣活動上，標下上百萬的包包孝敬婆婆，「我母親節或是逢年過節等，買包主要是都是送婆婆，她很喜歡去吃美食，婆婆都會在大家面前說『我媳婦好疼我』。」

至於S媽，小S浮誇地說：「我都是給我媽大量的金錢。」而母親節將近，說到計劃，她說：「今年母親節老公訂了餐廳，會跟婆婆一起過，媽媽會再找一天，所以有2攤。今年有送禮物，但現在還不能講，是秘密。」

而大S（徐熙媛）日前發聲明證實在上一段婚姻中，為汪小菲流產2次，儘管如此，仍配合對方舉辦婚禮、錄製實境節目等，她選在母親節前夕公開說明此事，感到十分心痛。小S被問到姊姊心情時，她面露難色，手也不禁顫抖，接著開始介紹今天的穿搭，至於老公許雅鈞與明道經紀人李詩翔的糾紛，她露出尷尬微笑避答。