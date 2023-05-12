桃園市楊梅警方12日上街宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警分局於今日上午上班、上學尖峰時段前往人、車流較為頻繁的埔心火車站前宣導提醒「路口慢看停、行人停看聽」，展現警方防制交通事故及執法決心。

楊梅警分局今上午結合轄內婦女志工，前往楊梅區永美路與中興路口、埔心火車站前針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等4大項重點違規項目進行宣導，希望駕駛人養成行車停讓行人的習慣。

據楊梅警分局統計，自5月1日起執行路口不停讓行人執法專案，舉發「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等4大項重點違規共計已舉發767件。

楊梅警分局長張仁傑也提醒民眾，全國對於路口交通安全宣導的4項違規態樣進行大執法取締，希望各位駕駛人遵守交通規則，以維行人安全，也避免遭受處罰。