嘉義市吳鳳南路車流量大，是易壅塞路段，自來水公司第五區處今天更發布訊息，5月15日至5月19日將在吳鳳南路及垂楊路口汰換管線，新配水管線品質媲美日本東京，籲請用路人提早改道，或行經此處注意安全。

台水公司第五區處表示，積極配合嘉義市政府路面改善工程，辦理嘉義市垂楊路（啟明、體育路至國華街）老舊管線汰換工程，配水管採用耐震、承壓能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），用戶外線部分則採用達食品與醫療等級的高規格SUS316不銹鋼波狀管（SSP），耐用年限長達40年以上，與降漏成效享譽國際的日本東京都同步，為市民用水品質把關。

第五區處表示，今年2月初開始施工，目前已接近尾聲，預計6月初完工，其中垂楊路南側（西向東）混合車道下方，施作口徑較大的600mmDIP輸水幹管，預計5月15日19日在垂楊路及吳鳳南路口施工，將分4階段執行路口封閉及改道。