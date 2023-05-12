56歲高姓計程車司機菸齡40年，就醫發現罹患肺腺癌，經心包膜積水引流抽出800C.C.血水加上4次化療，腫瘤從7公分縮小至2.5公分。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

56歲高姓計程車司機菸齡40年，1天要抽3至4包，近半年他自覺開車不到半個小時就感到疲倦，並出現呼吸困難、易喘等症，就醫發現罹患肺腺癌末期合併心包膜積水，立即安排心包膜積水引流抽出800C.C.血水，加上4次化療，終於恢復正常呼吸，腫瘤也從7公分縮小至2.5公分。

烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科醫師許人文表示，病患就醫檢查顯示左下肺有顆7公分腫瘤合併肋膜積水，且已轉移至右肺、胸、腹腔的淋巴結與腎上腺，屬於第4期末期。此外，還有大量的心包膜積水，若出現嚴重積水將會心包膜填塞，恐會迫使心跳停止造成猝死，情況十分危急。

緊急安排高姓運將住院後，許人文馬上幫患者進行腫瘤切片，證實罹患肺腺癌，立即給予化學藥物治療，未料，化療後藥效卻因高姓運將心包膜嚴重積水造成心包膜填塞無法全發揮，更導致其喘不過氣，立刻進行心包膜積水引流抽出多達800C.C.的血水，成功讓高姓運將恢復正常呼吸、喝水進食。

許人文說，目前肺腺癌治療走向精準醫療，會例行性做基因突變檢測，尋找相對應的標靶藥物或使用免疫藥物來治療，但是化療在肺癌的治療上仍有一席之地，因為它能夠全面性搶先封鎖癌細胞，為患者爭取時間等待基因化驗結果，若標靶藥物產生抗藥性失效時也能當成為救援投手，殺死癌細胞。

經4次化療，目前高姓運將腫瘤從7公分縮小至2.5公分，淋巴腺轉移也已經消失殆盡，不但食慾、體重增加，氣色也愈來愈好，終於能正常、健康的工作載客，比以前更安全、放心。