「上市公司氣候行動管理人員培訓班」內容涵蓋「國內外氣候治理與政策法規」、「溫室氣體減緩策略相關規範」、「氣候變遷調適與財務相關資訊揭露」及「淨零永續倡議與綠色金融規範」等四大模組，引導第一線人員更快速掌握國內外趨勢、規範與執行方案規劃要點。

首批180位上市公司受訓種子學員5月上旬全數結訓，面對眼前的減碳壓力，許多學員肯定課程內容豐富，但也坦言接軌實務還有待考驗，期待後續進階學習。 結訓典禮上，TAISE董事長簡又新大使代表致詞鼓勵所有學員，三天課程只是入門，因應仍然在發展中的ESG趨勢、國際間各種規範政策、以及各種新技術和解決方案，還要持續不斷學習。他更提醒，淨零目標不能僅靠少數企業努力，必須仰賴所有企業一起行動，夥伴同行才能達成永續共好。

為輔導更多上市企業及早加入永續行動行列，證交所已經規劃下半年結合線上課程，以更多元的方式開辦人才培育課程，並擴大與NGO合作，強化與各團體連結，協助資本市場培育更多ESG人才，推動企業持續朝淨零轉型目標前進。