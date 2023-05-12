交通部長王國材12日赴美參加APEC運輸部長會議，他行前在桃園機場受訪時說，希望此行能讓全世界看見台灣在綠色運輸上的努力，並行銷電動車技術設法打進美國的供應鏈。

本屆APEC由美國主辦，年度主題為「為各方創造具韌性且永續的未來」；運輸部長會議則鎖定「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」及「包容性與性別」等3項議題。此外，王國材說這次會向各國報告台灣的2050年淨零碳排政策，包括2030年台灣所有的公車及公務車都要電動化、2040年汽車跟機車的新購也都要電動化，以及北北基桃1200月票等措施，讓全世界知道台灣在綠色運輸上的努力。

王國材也指出，電動車是這次會議的另一個重點，華德動能、鴻華先進及成運汽車等國內電動車大廠都受邀參加論壇，除了行銷技術，也希望能打進美國的汽車供應鏈。王國材說，過去台灣資通訊及半導體與美國合作有成，希望雙方在電動車發展的合作上能更進一步，除了與美方分享台灣的經驗，也能將對方成功的技術帶回台灣，讓政府能協助國內的產業持續發展。