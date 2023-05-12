對於中捷工安事件，台中市長盧秀燕今（12）日表示，任何一位市民受到傷害，市府都有責任；市府有嚴查的責任，中捷也有檢討的空間，無論是什麼捷運系統，都應該要做到即時發現、及時阻止，中市府提出四大措施重罰求償。

四大措施包括：一，強化安全：啟動內部優化改革，針對捷運系統不足、人員教育訓練不足的地方，全面檢討改善。二，成立調查小組：目前我們已經成立調查小組，市府相關主管局處全力配合運安會、檢調進行調查。三，全線大體檢：興富發全市9處建案全面勒令停工，捷運沿線5處工地須經全面安檢，並由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，始得復工。四，重罰重求償：首波裁罰金額總計逾百萬元，未來將視查處結果決定進一步懲處及金額，並向興富發求償2億元。捷運保險理賠傷者最高250萬元、死亡500萬元外，也將全力協助家屬向興富發求償。

盧秀燕赴醫院探望傷者，說明市府有責任向受害者家屬提供完整的交代，而目前檢調機關和運安會已經啟動調查。市府要求涉案建商在全市9處施工中的建案立即停工，必須經第三公正單位檢測後才能復工。並強調將與中央政府攜手，首波對涉事建商開出百萬罰款，並且求償上億元，並將積極追究、釐清事發原因及責任歸屬，維護受害者權益。

盧秀燕最後也為傷者祈福、更為逝者深深哀悼。