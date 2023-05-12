桃園市龍潭、大溪、平鎮救護義消暖心送溫情，贈送雞蛋慰勞龍潭區消防分隊成員。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

歷時3年抗疫，全台各地醫護及消防人員在防疫道路上努力堅守崗位，絲毫不敢怠懈，最終迎來解封的果實。今日適逢5月12日國際護師節，在這別具意義的一天，桃園市消防局救護義消大隊副總幹事巫秀欽、大溪救護義消分隊長楊秀貞、龍潭救護義消分隊長蔡奕緯及平鎮救護義消分隊長李治平集資購買慰問品，慰勞龍潭國軍804醫院及龍潭區消防分隊辛勞的第一線醫護人員。

今日活動由巫秀欽發起，希望透過小小的行動，讓前線人員感受到社會大眾對他們的關心和支持，將精心準備的雞蛋送到每位醫護和消防人員手中。此外，救護義消們也用自己的行動，向社會傳達對於這些前線人員的感謝和支持，希望能夠鼓舞他們繼續堅守於前線。

消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，現今疫情趨緩，消防及醫護人員仍在第一線守護民眾，除身心壓力，肩負責任外，民眾的期許更是他們前進的動力，救護義消平時除自發性擔任志工，協助消防勤務外，體恤消防醫護人員平日辛勞實屬可貴，他們暖心的舉動為國際護理師節注入溫馨氣息。