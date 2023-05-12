今年成為中國信託女子高爾夫之星的吳佳晏，12日在「2023中國信託女子公開賽- JLPGA巡迴特別錦標賽」第二回合靠著出色的鐵桿表現，繳出7個博蒂、1個柏忌的66桿，以兩回合總計135桿躍居領先，明天將帶著兩桿領先優勢全力爭取冠軍。日本女將小瀧水音僅以兩桿之差的137桿暫居第二，明天兩人將再次同組比拚。

2023中國信託女子公開賽第二回合，泰國女將蘇帕瑪動作很快，出發後第一洞就切進15碼的老鷹，加上另外兩個博蒂，前4洞就賺進4桿，一舉躍居領先。最後一組出發後小瀧水音首洞抓鳥，衝上並列第一。

吳佳晏沈默了4個洞，終於在第五洞長洞打下第一個博蒂，接著又在第六洞推進30呎的推桿，連抓兩鳥獨自站上首席。吳佳晏表示，今天鐵桿打得越來越有自信，鐵桿感覺很好，今天的博蒂推桿幾乎都是7呎之內的機會。東方球場的果嶺不是很好推，旗位放得也比較難打，這回合還有3、4個該進的博蒂沒送進洞口。

進入後九洞蘇帕瑪在果嶺上的判讀沒做好，第十一洞和十三洞陸續吞了柏忌，退出領先群，最後以141桿和洪玉霖、村田理沙等人並列第六。吳佳晏靠著第八和第九洞又賺博蒂，持續擴大差距，一度超前3桿，可惜第十三洞短洞拿七號鐵桿開球，風向沒抓對，自己又有一點打蓋掉，這球落在果嶺左前方長草裡，多花一桿短切上去，12呎下坡推桿沒進吞下今天唯一的柏忌。小瀧水音戰至第十五洞連續兩洞抓鳥，硬是把差距追近，也穩住第二名的位置。

賽後小瀧表示，第二回合只有第八洞吞下柏忌，比第一回合4個柏忌好一些，今天打起來更穩定。明天的決戰只落後兩桿，她會努力追上去，小瀧認為，明天決戰的關鍵就看誰的博蒂打得比較多。小瀧水音說 :「 以前不曾與吳佳晏同組比賽，今天打下來讓她印象深刻，吳佳晏個子雖小，但打球很有威力，尤其鐵桿打得很好，製造很多博蒂機會，她一直努力跟上吳佳晏的腳步。」

同屬中國信託女子高爾夫之星的彭婕今天以無柏忌的68桿完賽，總計139桿排名上浮，與日本選荒川侑奈並列第三。這兩年在美國EPSON巡迴賽努力的彭婕，趁著那邊比賽的空檔，返台參加贊助商舉辦的賽事，她表示，今天攻上果嶺球比較靠近洞口，博蒂機會較多，利用這個機會回台喘息一下，明天打完又要飛美國繼續接下來的賽程。

今天繳出67桿的陳宇茹則以140桿獨居第五，張雅淳則以142桿和上原彩子、比嘉真美子等人並列第九名。

打完前兩回合之後，大會取前五十名 (含並列) 晉級最後一回合決賽。大會取高於標準桿5桿的149桿為晉級標準，共56名選手打進決賽。明天最後一回合賽事將從上午8時開球，領先組將於11時5分從第一洞出發。

這場比賽主辦單位歡迎球迷到場為參賽女將們加油，提供免費接駁車，明天上午8時起，在桃園捷運A7體育大學站1號出口，發車前往東方球場，每天上午10時起也有接駁車從球場前往體育大學站。到場觀戰的球迷還能在大會服務台領取抽獎券，參加抽獎，第三回合頒獎後抽出，獎品豐富。