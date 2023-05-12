一名女網友日前與總公司臨時調來的副理共事多日後，雙方默默產生情愫，但對方已婚，她也與男友訂婚，5月底就要結婚，該副理近日在回去總公司前，還在停車場抱住她說「如果早幾年遇到妳就好」，而她回家後看著打電動的未婚夫，心想「我真的有辦法跟他過一輩子嗎？我想悔婚了」。

該女網友在「匿名公社」發文，公司的副理離職後，總公司調來一位副理支援，她剛開始與對方很有話聊，又經常2人一同到外地加班出差，因她剛與男友訂婚，對方也已婚，因此同事們沒多起疑，後來她與對方越來越有默契，「我不愛吃他同樣也不愛吃，但他仍會幫我把紅蘿蔔挑出來默默吃掉」。

「我原本以為只有我有這種感覺，沒想到他也有！」該女網友說對方要調回總公司前，曾在停車場抱住她說「如果早幾年遇到妳就好」，讓她很失落；她說與男友交往10年分分合合，算是被長輩逼婚，至今仍有很多摩擦，她當下看著打電動的男友想「我真的有辦法跟他過一輩子嗎？我想悔婚了」。

其他網友留言「在沒有結婚之前反悔，總比結婚之後再離婚，痛快一點」、「悔吧，但別去找副理，你們只是一時情迷，但妳跟男友真的不太合」、「覺得不合就毀婚，但毀婚後也不要去破壞別人的家庭」、「有懷疑就千萬不能結婚，先悔婚吧！但是副理的部分，建議你別想，因為就是當小三而已」。