韓菲（左起）發片記者會上媽媽及哥哥都到場力挺。（駿馬客工作室提供）

周治平（左）、黃大軍（右）出席記者會力挺韓菲發片。（駿馬客工作室提供）

韓菲是王中平與余皓然的女兒，獨特嗓音及創作才華備受樂壇關注，她今（12日）出席首張專輯《顯化法則》發片記者會，聊到創作靈感全來自周遭友人的感情經歷，不想親自體驗談戀愛的感覺？母胎單身21年的韓菲說：「談戀愛風險很大，要約會、要2個人單獨相處，我只要一緊張就會詞窮不自在。」至今從未交過男朋友，但曾被女生告白。

韓菲甜美外形獲大批男粉絲支持，獲選為「台灣最美星二代」，打敗歐陽娜娜、李紫嫣等人，她謙虛表示「看到（票選結果）心想是粉絲在洗票吧」，還自爆求學時是校園「邊緣」，「其實我不算是常被告白的類型，在學校下課就是睡覺，國中分組活動都是被剩下的」。

雖曾被男同學批評她個性無聊、像書呆子，但韓菲欣然接受，認為每個人對於美的定義不一樣，「以前我也會想附和大家對美的定義，但年紀越來越大後，發現人格上的美對我來說更重要」；至於理想型條件，她表示「比起外貌我更注重心靈溝通」，希望對方個性成熟，外型則偏愛日本男星坂口健太郎。

今記者會上，韓菲的爸爸王中平、媽媽余皓然及哥哥韓靖全家到場支持，她感動得一度淚灑舞台，氣氛溫馨；而她音樂路上的2位啟蒙老師周治平、黃大軍也現身站台，還送上別具意義的吉他背帶及PICK作為禮物祝賀發片成功，期許韓菲創作更多好聽的歌。