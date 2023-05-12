金門某國中驚傳有男老師邀約該校熱舞社女學生拍清涼服裝照，因不當要求字眼令女學生「不舒服」遭提告性騷擾案，今(12)日消息一出立刻引發鄉民網軍撻伐；為此縣府教育處緊急發出聲明表示，4月14日已獲知有疑似校園性騷擾事件，該校有依規定於24小時內進行社政及校安通報程序，並對涉嫌教師暫時停聘接受性平會之調查，教育處也要求校方於2個月內完成調查，毋枉毋縱。

教育處說明，該處於第一時間接獲學校通報後隨即要求校方務必依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等規定嚴加辦理，並提供相關法律規範、法定程序給校方承辦處室，以督導校方踐行法定處理機制與程序。另該案因疑似行為人為教師，依規定須由校方進行調查，目前全案已由性平會調查小組進行案件調查與釐清，基於避免重複詢問原則，現階段仍以校方調查小組審辦為主。

針對媒體於今日報導該校連同已畢業學生及在校生已逾20多人受害之情事，教育處長孫麗琪表示，已要求學校依校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第19條、校別平等教育法第32條規定將相關事證納入調查，並督請學校務必依性平法第31條規定於二個月內完成調查。

孫麗琪說，待校方調查報告與性平會審議結果送至教育處後，將嚴加檢核全案調查過程與程序；另有任何新事證也將督促學校詳加調查，倘學校有違反相關規定情事者，教育處絕對依法處置、毋枉毋縱。

教育處也強調，對於整起事件的處理絕對以保護學生為最高原則；針對事件中的學生，學校已啟動輔導機制與保護措施，並進行關懷與陪伴。另為保障學生之權益，該處也對此案成立「學生關懷小組」，將視個案之狀況安排輔諮中心之心理師、社工師提供必要之輔導處遇作為，並加強性平教育宣導與預防性輔導機制；後續將持續加強各校師生性別平等教育及身體自主權的觀念，以保障兒少權益，維護安全友善的校園環境。