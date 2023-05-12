泰國男星Earth和Mix自2020年開始在《千星傳說》、《邱比特的遺願》、《月光海南雞Moonlight Chicken》已3度搭檔，2人明（13日）將在DSpace舉辦粉絲見面會「EARTH ＆ MIX 1st Fan Meeting In Taipei」，今抵台接受台灣媒體聯訪，已擁有10年交情的2人害羞透露，很常到對方家裡住，Earth更爆料「我常去Mix家看電影，因為他買了一個很舒服的沙發，我們就會在上面滾來滾去，也會一起看電影」。

Earth透露，愛下廚的Mix還會特別照顧挑食、不吃牛肉的自己，至於在家最常做什麼，2人表示愛一起看恐怖片，Earth害怕時會摀住自己的耳朵，Mix則會大叫出來，還差點嚇到家裡的貓咪，2人也會一起看主演作品， Earth說「以前不敢看，近期有慢慢嘗試去看，會討論有什麼部分可以改善，有時候還會愈看愈生氣，但不會給彼此建議，因為當下已經努力了，不想給對方傷害」，也羞認「激情戲的部分確實看了很害羞」。

Earth（左）、Mix開心分享同居生活。（孫伊萱攝）

前陣子Earth生病發高燒就跑到Mix家住了一周，「他把我照顧得無微不至，他幫我點餐、買藥，之前都是我照顧他比較多，我覺得他讓我好窩心，覺得他真的長大了。」他繼續補充：「因為我1個人住在曼谷，常常也不按時吃飯、吃藥，加上生病又1個人住很孤單的，就去他家住了。」直呼Mix的陪伴讓他很有安全感，還笑說，去之前有試探性地問Mix，「我去你家好不好」，Mix也會問「要不要來我家」，但後來換他生病，經紀人也一起跟著生病了。

Mix接著說「不論是工作還是生活的事都會互相詢問，已成了習慣，我們無話不談，也都有話直說」，也表示2人相當有默契，從一個眼神就能知道對方要什麼。常因為什麼爭吵？Mix表示：「因為有時候可能語氣上比較強硬，另一人就會覺得『你憑什麼對我兇』。」他也說2人個性不同，自己是冷靜型，吵架時會等情緒整理完再聊，而Earth是覺得當下就要解決的個性，常常很急著問Mix「為什麼不理我」，因為已相處多年，2人都很了解彼此的個性，Earth說：「會先自己檢討，如果是我用詞太激烈，就會先道歉。」

Earth（左）、Mix已有10年交情。（孫伊萱攝）

Earth之前曾來過台灣，「我很喜歡吃港式，奶皇包、小籠包等，所以對鼎泰豐印象很深刻」，Mix則說「這次來之前有在網路搜尋一下，很想吃麻辣鍋跟珍珠奶茶，剛剛一下飛機就有先喝了一杯」，並表示，台灣麻辣鍋最近在泰國很紅，開了不少店，「希望來台灣有時間可以去吃正宗的」。