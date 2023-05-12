三商壽指出，新任財務長林碧華具備美國精算師資格，在壽險業精算商品領域服務逾30年，曾任職於保誠人壽、第一金人壽與法國巴黎人壽，擔任過精算、商品、風管部門主管與財務長等職務。其歷練豐富且熟悉台灣保險市場發展背景，相信未來在接軌國際制度和財務規劃發展都可有很好的發揮。原財務長將協助公司執行專案類工作。

而將接任資訊長的謝明進在壽險領域歷練亦超過30年，也曾於三商美邦人壽資訊及營運單位服務多年，擁有豐富的資訊跟壽險專業經歷，特聘請其擔任資訊長，領導團隊為公司推動資訊發展及規劃。

受匯損衝擊，三商美邦人壽自結今年第一季財報，單季稅後虧損29.2億元、每股虧損0.7元，在增資、金融資產重分類、賣投信後，第一季底淨值達384億元，單季淨值增加96億元、淨值比拉升至2.89％，仍未達3％門檻。

三商美邦人壽指出，第一季台股指數上揚，今年第一季權益類已實現獲利較去年同期增加45.5億元，在國內外債券殖利率大幅提升之趨勢，三商美邦人壽持續積極佈局，今年第一季經常性收益也較去年同期增加，然因台美利差仍大，外匯避險成本居高不下，第一季台幣兌美元升值逾2.5角，使得整體壽險業第一季承受相當匯兌損失，後續三商美邦人壽仍將持續努力於匯兌避險策略彈性調整以因應目前匯率的波動。

三商美邦人壽去年底RBC掉到155.8％，淨值比連續兩期低於法定標準3％，屬於「資本不足」。三商壽除持續計畫增資，也將透過出售不動產、談合併、引進策略投資人等方式改善。