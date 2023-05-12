營運表現耀眼的保瑞，第一季營業毛利達19.3億元，年增逾390％，毛利率40.3％，不僅是近八季新高，且在達成年度毛利率改善目標。營業利益則較前季增加逾500％，達15.5億元，另外，業費用亦因管理綜效提升而較上季減少約13％。

董事長盛保熙指出，第一季毛利率為40.3％，較去年同期34.9％增加約5.4個百分點、更較去年第四季大幅提升近20個百分點，創近八季毛利率新高，主要是合併營收中產品組合持續優化。其中，占本季營收逾3成之胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule，已如期在今年1月下旬改自有藥證、自行生產的產品出貨，大幅提升集團整體毛利表現。

盛保熙表示，預期第二季在低毛利產品、即癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension，終止代理後，不僅能使得集團整體毛利水準再度提升，更能將原積壓於高單價、低毛利產品營運資金用於更有效率的產品投資或業務發展。

訂單穩步成長的保瑞，目前小分子製劑除了去年新增的17個新客戶專案外，原有品牌客戶，包括加拿大廠區的GSK和竹南廠區的Amneal，出貨量均比去年同期有所增加。此外，去年通膨調價機制的提高也使得代工價格上升，進一步推動了整體營收和獲利的增長；使得CDMO業務營收和獲利表現不受景氣循環或市場環境影響，持續向上。

大分子代工業務方面，保瑞成功地為全球客戶完成了3項專案，並簽訂了9個變更/工作訂單。

盛保熙說，保瑞目前除持續聚焦製劑核心技術和CDMO業務的拓展外，也積極尋求垂直整合和水平擴張的機會，以提升在全球藥品市場的競爭力，實現更高的成長目標。