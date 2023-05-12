桃園市大溪警分局今早於上班尖峰時段前往人、車流較為頻繁的路口宣導提醒駕駛人「行車要停讓、行人有保障」，降低行人交通事故的發生。針對汽機車路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車、道路障礙及行人違規穿越道路等5大項重點違規項目進行宣導，盼駕駛人養成行車停讓行人的習慣。

大溪警分局指出，因大溪及復興區為觀光旅遊地區，平假日人潮、車潮活動頻繁，外地遊客路況較陌生及不熟悉，持續規畫取締不禮讓行人、行人違規、防制危險駕車及相關巡守勤務，透過強化「見警率」嚇阻作用，期盼有效降低事故發生。

警方表示，這次宣導及取締執法在交通往來重要道路及易肇事交通事故之路口路段執行，盼民眾能自我培養開車、行走遵守交通規則習慣，呼籲用路人，行車務必禮讓行人優先，保持適當安全距離，讓民眾建立開車遵守交通規則觀念，並再次呼籲駕駛人，行車一定要禮讓行人並保持安全距離，既維護他人，也同時保護自己生命財產的安全。