每逢佳節倍思親，勵志中學這兩天舉辦「母親節感恩懇親會」，讓思念親人的受感化教育學生有機會與親人共享天倫。學生們看到久違的親人現身時，個個都再也克制不住地獻上深情擁抱，滿滿的思念在相擁下勝過千言萬語，也讓人感動不已。

連續兩天的懇親活動首日由女生班參與，熱鬧會場中，學生與久違親人相見温暖擁抱，使現場氣氛頓時變得溫馨動人，其中好幾位學生緊緊抱著自己的母親不放，雖然沒說半句話，卻已表達了一切。

為感念慈母親恩，會場內結合彰化地方法院及彰化縣兒童少年關懷協會舉辦母親節卡片寫作比賽頒獎典禮，邀請受獎學生及家長上臺分享喜悅。一位家長有感而發說，自從改制後學校有很多改變，勵志中學給孩子滿滿的愛與關懷，讓孩子在幸福的校園中開啟新生。

勵志中學2天的懇親活動總計有269位來自全台各地的家屬參加，活動最後，校方為教導學生於母親節前夕對家人表達感恩之情，請學生親手贈予家人「母親節感恩卡」，收到卡片的家屬感動不已，有人當場熱淚盈眶，場面温馨感人，活動在學生依依不捨與家人互道珍重再見聲中圓滿結束。