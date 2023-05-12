台灣選手陳姿嫻所設計《默守媽祖胸針》拿下銅獎。（主辦單位提供）

首屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽頒獎典禮5月12日登場，歷經1周的學習交流中，兩岸新一代青年設計師深入廣東產業鏈將文創設計實際落地；最終考驗舞台來到廣州，以走秀形式展現青年非遺文創作品，其中台灣選手陳姿嫻所設計《默守媽祖胸針》拿下銅獎。

此次主題以嶺南文化、非遺、古跡為文創設計元素，在歷經數月的文創賽事後，海選征件海峽兩岸共519件的非遺文創設計作品，最終邀請10位優秀設計師共同在廣東各地市參與決賽周的挑戰與考驗。

在決賽作品中，獲得銅賞的台灣選手陳姿嫻所設計《默守媽祖胸針》，以兩岸媽祖文化為主題製作珠寶首飾，媽祖為共同的民俗信仰，因此她將作品取為「默守」，即守護的概念，祝福兩地朋友都能平安、幸福與安康。

陳姿嫻表示，在賽制上需要把設計轉化成實體產品，主辦方找到了國際大牌的珠寶加工廠商馬克西姆協助製作，過程中了解到企業不單止是在製造接單，而是對原創設計有一定的支持與培育，因此未來也希望能與廣東的供應鏈合作、發展國際市場。

廣東選手鐘嘉瑤作品《風調雨順》獲得本次金獎，作品以媽祖文化為發想，展現媽祖的大愛無私精神和自強自立，並以媽祖的形象制作IP系列，將傳統工藝結合青年創新思維設計出梳子、雨衣、許願卡等一系列貼合年輕人的作品。

在獎項公布與頒獎結束後，領導與嘉賓、非遺專家學者以及兩岸青年設計師共同合影留念，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽以此落下了帷幕。本次文創賽事不僅讓青年設計師獲得的激勵與鼓舞，也推動兩岸非遺文化的傳承和交流。未來，期待青年設計師走向國際市場，開始發光發熱。