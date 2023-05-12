科學家表示，能和其他他鸚鵡視訊通話的寵物鸚鵡，孤獨感跟孤立行為明顯下降。這項研究給予鸚鵡一鳥一台可以用視訊通話的平板電腦，牠們很快展現出了更多社交行為，包括梳理羽毛、歌唱和玩遊戲。這些鳥兒可以在觸控平板上選擇要與哪個「朋友」通話，研究表明，最經常撥打給其牠鳥的那一隻鸚鵡是最受其他鳥歡迎的。實驗結束後飼主們紛紛表示這樣很好，還會繼續讓鳥寶用視訊。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，這項研究的其中一位參與者，格拉斯哥大學的道格拉斯博士（Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas）表示，視訊電話在新冠疫情期間幫助了許多人降低孤立感。

@Ilyena from @glasgow_gist has just presented her award winning #CHI2023 paper on facilitating video calls for parrots! Very interesting talk and engaging bird videos! pic.twitter.com/L2e3QHIODF — Mohamed Khamis (@MKhamisHCI) April 24, 2023

「美國有2000萬隻鸚鵡寄居在人們的家中，我們想探討這些鳥類是否也能從視訊通話中獲益。如果我們給牠們與其牠鸚鵡通話的機會，牠們會選擇這樣做嗎？這樣的體驗會對鸚鵡和飼主有益嗎？」

參與實驗的鸚鵡和主人首先透過網路教學受訓，讓鳥兒學會撥打電話，然後在平板電腦的螢幕上觸摸另一隻鳥的照片，通過飼主的協助來發起通話。在研究期間，這些鸚鵡共進行了147次有意義的互相通話，飼主們詳細記錄了鳥類的行為，研究人員之後對錄影素材進行了審查。

Parrots were taught by owners to video call each other using a touchscreen - they subsequently self-initiated calls, apparently to become less lonely



There are over 20 million pet parrots in US



U Glasgow, U Northeastern study



Guardian News | April 2023 https://t.co/2IICNiElgw pic.twitter.com/Ym6tpt57i5 — neuro.social.self (@neurosocialself) May 10, 2023

透過分析超過1000個小時，18隻寵物鸚鵡的錄影畫面，結果顯示對鳥類確實有益處。在野外，許多鸚鵡物種生活在一大群夥伴中，但作為寵物，它們通常是獨自或與少數幾隻一起飼養。孤立感和無聊可能導致鳥類產生心理問題，表現為搖擺、來回走動或自我傷害行為，如拔羽毛。

根據這項研究的主要研究者，美國東北大學 (Northeastern University)的克萊恩伯格博士（Dr Rébecca Kleinberger）的說法，視訊通話可以模擬生活在群體中的一些社交好處。

美國東北大學和鸚鵡知識網（Parrot Kindergarten）的聯合創始人庫尼博士（Dr. Jennifer Cunha）表示，這些鸚鵡「似乎明白」它們正在與其他鳥類互動，因為它們的行為與現實中的互動相似。她說：「研究中的所有參與的飼主都表示他們重視這種體驗，並希望將來繼續讓鸚鵡使用這個系統。」

道格拉斯表示：「我對不同行為的範圍感到相當驚訝。有些鸚鵡會唱歌，有些會四處玩耍並上下翻轉，還有些想要向另一隻鳥展示它們的玩具。」