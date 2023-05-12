花蓮縣秀林鄉長王玫瑰競選連任時，被查出涉嫌收受公所得標廠商提供競選所需設備物品等，從中獲取不法利益達上百萬元，花蓮地檢署11日指揮廉政署兵分五路，搜索包姓廠商住處及公司，並將王玫瑰、包商及證人共9人傳喚到案，檢察官認為貪污情節重大，向法院聲請羈押禁見王、包2人獲准。縣府民政處表示，依地方制度法辦理，指派代理鄉長，維持鄉務運作。

檢廉查出，包姓廠商是秀林鄉公所多宗公共工程採購案之得標廠商，王玫瑰涉嫌於去年下旬競選連任秀林鄉長期間，向秀林鄉公所多宗公共工程採購案得標之包姓廠商負責人收取賄賂及不正利益，由包某賠本提供王姓被告競選所需之勞務、設備及物品，使王玫瑰從中獲取不法利益達上百萬元。

檢廉經多日蒐證後，11日早上發動搜索並通知9人到案詢問，同時扣押相關證據。檢察官認王、包2人涉犯不違背職務收受賄賂罪、對公務員不違背職務行賄等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

縣府民政處長明良臻表示，依據地方制度法鄉長因案收押被停職，縣府得指派鄉長，民政處先了解過程後再決定指派作業，維持鄉務運作。

秀林鄉人口數約1700人，以太魯閣族為主要族群，在人口資料中，秀林鄉人口數去年是全縣各鄉鎮正成長第一名，去年淨遷入410人最可觀。

王玫瑰去年底競選連任以7073票，擊敗對手銅門村長許賢美2087票。在她任內體恤鄉民因疫情失業、生活困境，在代表會支持下，編列地方企業回饋金結餘，3度發出2千元不等「振興禮金」，深獲鄉民支持。